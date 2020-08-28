КДК РФС отменил удаление Скопинцева

Как стало известно «СЭ», на заседании КДК РФС защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву отменено удаление, полученное в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

Таким образом 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».

Скопинцев получил красную карточку в игре с «Зенитом» на 73-й минуте встречи за фол на форварде сине-бело-голубых Эмилиано Ригони. (Константин Алексеев)