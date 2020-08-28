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КДК РФС отменил удаление Скопинцева

16:25
Дмитрий Скопинцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Скопинцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», на заседании КДК РФС защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву отменено удаление, полученное в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

Таким образом 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».

Скопинцев получил красную карточку в игре с «Зенитом» на 73-й минуте встречи за фол на форварде сине-бело-голубых Эмилиано Ригони. (Константин Алексеев)

Динамо — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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