КДК оштрафовал «Ростов» за поведение Карпина в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей и клуб на 20 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

«По матчу «Ростов» — «Спартак» рассмотрели выход за пределы технической зоны и. о. главного тренера гостей Владимира Слишковича и аналитика Андера Карбахо — каждый оштрафован на 10 тысяч рублей. Также представитель клубного СМИ «Спартака» вышел на поле сразу после окончания матча — это нарушение технического регламента, штраф 20 тысяч рублей.

И рассмотрели выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина — выходе за пределы технической зоны, это 12 нарушение — штраф 30 тысяч рублей. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.