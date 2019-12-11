КДК наказал футболиста «Оренбурга» за выход за пределы технической зоны

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Оренбург» (3:0).

— Футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, находившийся на скамейке запасных, покидал техническую зону по ходу матча, он лично оштрафован на 10 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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