Казарцев назначен главным арбитром матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»
РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ. Заключительные перед зимней паузой игры в чемпионате России пройдут в два дня — 7 и 8 декабря.
Главным судьей матча между «Краснодаром» и «Локомотивом» будет Василий Казарцев. В качестве его помощников выступят Рустам Мухтаров и Рашид Абусуев. На ВАР назначен Сергей Карасев.
7 декабря (суббота)
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Акрон»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Вячеслав Харламов.
8 декабря (воскресенье)
«Динамо» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
По итогам 17 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. Третьим идет «Спартак» (34), четвертым — «Локомотив» (34). Пятая строчка у московского «Динамо» (32), шестая — у ЦСКА (28).
РПЛ сезон-2024/25: новости, турнирная таблица, расписание и результаты матчей, составы команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3