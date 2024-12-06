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Сегодня, 15:23

Казарцев назначен главным арбитром матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

Алина Савинова
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Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ. Заключительные перед зимней паузой игры в чемпионате России пройдут в два дня — 7 и 8 декабря.

Главным судьей матча между «Краснодаром» и «Локомотивом» будет Василий Казарцев. В качестве его помощников выступят Рустам Мухтаров и Рашид Абусуев. На ВАР назначен Сергей Карасев.

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7 декабря (суббота)

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Акрон»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Вячеслав Харламов.

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» может не отойти после поражения от «Крыльев». «Акрон» уже доставлял неприятности петербуржцам в этом сезоне

По итогам 17 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. Третьим идет «Спартак» (34), четвертым — «Локомотив» (34). Пятая строчка у московского «Динамо» (32), шестая — у ЦСКА (28).

РПЛ сезон-2024/25: новости, турнирная таблица, расписание и результаты матчей, составы команд

Источник: https://rfs.ru/news/221720
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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