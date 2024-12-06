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Сегодня, 16:17

Прокопец — о заявлении «Химок»: «Это не соответствует действительности. У Сабовича счет в «Сбербанке»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» слова генерального директора «Химок» Николая Оленева о сложности погашения долга перед бывшим игроком Бесардом Сабовичем.

Ранее Оленев сообщил, что переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, из-за чего замедляется решение финансовых вопросов.

«Зарубежный счет Сабовича? То, что заявляет руководство «Химок», не соответствует действительности. У игрока имеется счет в «Сбербанке», он готов получить оплату на него», — сказал Прокопец «СЭ».

Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.

РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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 - : -
8.12 19:00
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