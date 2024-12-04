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«Спартак» после разгромов «Локо» и «Краснодара» снова претендует на золото. Семь причин преображения команды

«Спартак» одержал пять побед подряд в РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» празднуют гол в ворота «Краснодара» (3:0) в 17-м туре РПЛ.
Фото ФК «Спартак»
Максим Никитин — о пяти победах красно-белых подряд.

«Спартак» в 12-м туре без шансов проиграл «Краснодару» и укоренился на шестом месте, набрав всего 19 очков. Отставание от пятого места было четыре балла. Расстояние до лидирующих «быков» — кошмарные 11 очков.

Через полтора месяца расклад сильно поменялся: «Спартак» впервые с 2017-го одержал пять побед подряд (повержены «Пари НН», ЦСКА, «Акрон», «Локо» и «Краснодар»), набрал максимум очков и улетел на третье место (по дополнительным показателям обошел «Локомотив»).

Прямо сейчас отставание спартаковцев от первого места сократилось с одиннадцати до пяти баллов, а портал Opta прокачал вероятность чемпионства «Спартака» с минимального 1% до 8,5%. Постараемся осмыслить причины взлета красно-белых.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; танцуют после гола Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

1. 19 октября «Спартак» вышел против «Краснодара» с тремя центральными защитниками и проиграл со счетом 0:3. Красно-белым не хватало плотности в центре поля, и соперник идеально этим пользовался: Сперцян с Ленини регулярно уничтожали одинокого Умярова. Как итог: крупное поражение и самая тяжелая пресс-конференция Станковича за все время в «Спартаке». Тренер ответил и на свист с трибун от собственных болельщиков: «В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после, а болельщик всегда прав».

После этого Деян изменил подход к выбору стартового состава: ушел от 3-5-2 к 4-3-3 и исключил из обоймы Миенти Абену. В привычной схеме красно-белые и выковали уникальную победную серию. И для команды ситуация в последние годы нетипичная: Руй Витория в критических ситуациях переходил на три центральных, Абаскаль играл с тройкой центрбеков в матчах с «Зенитом», а Ваноли и Тедеско считали ее базовой. И только для Деяна Станковича она противопоказана.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович с футболистами команды.
Фото ФК «Спартак»

2. Переход на 3-5-2 на самом деле не был настолько безумным, насколько казался со стороны. В этой формации спартаковцы переиграли «Ростов» со счетом 3:0 на своем поле и показали идеальный прессинг, с голом Умярова после давления на Глебова. Правда, потом оказалось, что лучше всего прессингуют красно-белые именно в классическом варианте 4-3-3, где Угальде, Маркиньос, Барко, Бонгонда и Мартинс/Пруцев попеременно действуют на первой линии прессинга и заставляют соперника ошибаться. Прессинг и переходы из обороны в атаку — главное оружие команды Станковича прямо сейчас. И на этом отрезке оно заработало идеально. По данным «Рустат», «Спартак» — лучшая команда лиги по эффективности прессинга прямо сейчас (52% успешных попыток).

&laquo;Спартак&raquo; разгромил &laquo;Краснодар&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 17-го тура РПЛ в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отомстил «Краснодару» и прервал рекордную серию «быков»

3. Идеальное физическое состояние. Красно-белые благодаря отличной физической подготовке вступают в агрессивный прессинг и прекрасно выглядят в единоборствах. Это подтвердил после матча с «Краснодаром» Мурад Мусаев: «Было видно, что соперник свежее нас, сильнее в единоборствах». Хотя обе команды в предшествовавших кубковых матчах с «Ростовом» и «Тюменью» использовали серьезную ротацию. При этом Мусаев сделал все пять замен, четыре из которых — до 61-й минуты, тогда как Станкович ограничился только тремя — первая случилась только на 82-й, а еще две — после 89-й. Еще важный момент, дающий «Спартаку» преимущество благодаря шикарному фитнесу: красно-белые — лучшие в лиге по проценту реализации голевых возможностей (29%), а это — следствие максимальной концентрации в момент удара.

4. Много говорится о прогрессе Угальде — и это абсолютная правда, но переломные голы изначально забивал не костариканец. В играх с «Пари НН» (как раз после поражения от «Краснодара»), ЦСКА и «Акроном» победные мячи — у Тео Бонгонды. Особенно важный и неожиданный гол Тео случился в дерби, когда он, воспользовавшись широкой позицией Мойзеса, внезапно нырнул в полуфланг и шикарно пробил в дальний угол Акинфеева. Именно Бонгонда — человек, который переломил эту часть сезона для «Спартака», и это надо помнить.

Манфред Угальде в матче против «Краснодара».
Фото ФК «Спартак»

5. Манфред Угальде. Его выдающиеся восемь голов в трех матчах на поверхности, но надо вспомнить, что вообще-то в нескольких матчах Станкович отправлял Манфреда на левый фланг, где он оказывался далек от штрафной площади. Возвращение Угальде в центр атаки совпало с началом пятиматчевой серии побед красно-белых. И это совершенно не случайно. Ну а напоминать о том, как через голы костариканца «Спартак» обыграл две команды из первой тройки, даже не буду. Скажу лишь, что Манфред — третий игрок «Спартака» за последние десять лет, организовавший 14 и более голов в рамках сезона РПЛ. До него этот показатель покорялся Джордану Ларссону и трижды — Квинси Промесу. Кстати, лучший результат Квинси — 20 голов в сезоне-2022/23. И Угальде прямо сейчас идет ровно по графику голландца того сезона: 14 голов в 17 турах.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; поздравляю Манфереда Угальде (№9) с&nbsp;голом в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). Мощная «физика» и мастерство Угальде — составляющие 8:2 «Спартака» с «Локо» и «Краснодаром». Осталось подтянуть скамейку

6. Скамейка запасных. После дерби с ЦСКА «Спартак» потерял на два матча Руслана Литвинова, до этого — Никиту Чернова. Одномоментная потеря двух центральных защитников стала бы приговором для любого тренера РПЛ, кроме Сергея Семака. Станкович же задействовал Дуарте, который до этого почти не выходил, и парагваец справился максимально. Вместо разговоров о продаже зимой сейчас можно смело поразмышлять над тем, кто и как сможет подвинуть Алексиса из состава. То же самое в ситуации с потерей Мартинса перед матчем в Краснодаре: выходит Данил Пруцев и становится одним из лучших игроков встречи. По большому счету незаменимых в этом составе прямо сейчас только трое: Угальде, Барко и Умяров. В остальном в команде серьезная конкуренция, почти каждый готов выйти с первых минут и как минимум не испортить.

7. Станкович оперативно признает свои ошибки: отказался от схемы 3-5-2, посадил в запас Абену, на трансфере которого настаивал в период летнего трансферного окна, и реанимировал Дуарте в самый подходящий момент. Хотя к парагвайцу у серба отношение изначально было так себе. Имелись и другие перестановки, но очень важно, что на первых порах Деян постоянно ротировал состав. При этом не формировал из решений догмы и предоставил шанс практически каждому. Возможно, за исключением Виллиана Жозе, который с самого начала приехал не в форме, и его судьба в клубе решилась уже тогда.

Сложно сказать, насколько стабильно «Спартак» пройдет весеннюю часть турнира, но одно надо констатировать точно: Станкович пересобрал команду по ходу турнира и прокачал качества нескольких футболистов максимально заметно — Умярова, Угальде, Дуарте, Рябчука.

Деян не поплыл от свиста трибун и не засуетился под гнетом негативных результатов. Теперь «Спартак» и правда ворвался в гонку за чемпионство, хотя многие говорили еще в сентябре, что сезон для команды потерян.

Как говорится в той песне МакSим, «не потеряй его и не сломай». Серб сделал все, чтобы почти потерянную интригу для болельщиков «Спартака» в РПЛ не потерять. Ну и ничего не сломать, наверное. Хотя у стекла на тренерской скамейке в Ростове по этому поводу другое мнение.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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