Саплинов перешел из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2022/23

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Александра Саплинова.

Как сообщает пресс-служба казанцев, 24-летний игрок будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне Саплинов принял участие в 21 матче за ростовчан во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.