Саплинов перешел из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2022/23
«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Александра Саплинова.
Как сообщает пресс-служба казанцев, 24-летний игрок будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона-2022/23.
В прошедшем сезоне Саплинов принял участие в 21 матче за ростовчан во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: https://t.me/fcrk1958/8024
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