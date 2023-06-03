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Кавазашвили: «Красно-белые должны радоваться, что я легенда «Спартака» и «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь Анзор Кавазашвили отметил, что считает себя легендой «Спартака» и «Зенита».

«Чтобы вы знали — когда «Зенит» был ленинградским, я был основным вратарем. Полтора месяца назад журналисты из Санкт-Петербурга попросили мое добро, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды сине-бело-голубой команды. Я дал согласие, а когда фанаты «Спартака» об этом узнали, задались вопросом: «Анзор, ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они.

В прошлом году по итогам статистического анализа меня признали лучшим грузинским вратарем «Динамо» Тбилиси. Данное решение принимало 11 человек! Кто-то разве должен по этому поводу возмущаться? Меня признали первым вратарем!

Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран — бронзовый призер чемпионата мира в Англии, легенда «Зенита» и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии. Но вместо этого меня пытаются укусить», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-krasno-bely-e-dolzhny-radovat-sya-chto-ya-legenda-spartaka-i-zenita/
Анзор Кавазашвили
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2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
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 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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