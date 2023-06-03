Истончик: «Динамо» ведет переговоры с Рашовичем

«Динамо» ведет переговоры с сербским тренером Вуком Рашовичем, который сейчас работает в Саудовской Аравии с командой «Аль-Фейха».

По информации «РБ Спорт», 50-летний серб может стать следующим тренером мосвоской команды, так как его контракт с саудовским клубом предусматривает различные опции, позволяющие ему перейти в «Динамо».

В этом сезоне команду тренировал Славиша Йоканович. В мае «Динамо» объявило об увольнении 54-летнего сербского специалиста. До конца сезона обязанности главного тренера команды исполняет Павел Алпатов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.