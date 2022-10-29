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Кавазашвили считает, что Гогниев зря возглавил «Химки»

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Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ и отреагировал на поведение главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

В первом тайме встречи «Динамо» — «Химки» Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.

«Чувствуется ли, что тренер утратил контроль над командой? Полностью. Это самый настоящий срыв, потому что не получается совершенно ничего. В каком еще состоянии будет тренер, когда команда пропускает столько мячей? Он, как тренер, когда команда очень плохо играет, не замечает ошибок своих футболистов. Ему кажется, что их придушивают, что судья виноват и так далее. Нет, все-таки зря он пошел в эту команду», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

«Химки» с 9 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» располагается на третьей строчке с 26 баллами.

41-летний Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Под его руководством команда ни разу не выиграла из 11 матчей при двух ничьих.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:1
Химки
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-zrya-gogniev-vozglavil-khimki

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Анзор Кавазашвили
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
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Арсен Захарян

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 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Илья Кутепов

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 6 1 2
Артем Мещанинов

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