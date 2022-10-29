Кавазашвили считает, что Гогниев зря возглавил «Химки»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ и отреагировал на поведение главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

В первом тайме встречи «Динамо» — «Химки» Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.

«Чувствуется ли, что тренер утратил контроль над командой? Полностью. Это самый настоящий срыв, потому что не получается совершенно ничего. В каком еще состоянии будет тренер, когда команда пропускает столько мячей? Он, как тренер, когда команда очень плохо играет, не замечает ошибок своих футболистов. Ему кажется, что их придушивают, что судья виноват и так далее. Нет, все-таки зря он пошел в эту команду», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

«Химки» с 9 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» располагается на третьей строчке с 26 баллами.

41-летний Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Под его руководством команда ни разу не выиграла из 11 матчей при двух ничьих.