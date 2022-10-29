«Ахмат» — «Ростов»: Сильянов выводит гостей вперед

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Защитник «Ростова» Александр Сильянов вывел команду вперед в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Футболист забил гол на 86-й минуте.