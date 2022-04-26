Малафеев: «За четыре тура до конца РПЛ судьба чемпионства уже решена»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему «Динамо» не воспользовалось большим количеством шансов, чтобы догнать команду из Санкт-Петербурга.

«Думаю, что за четыре тура до конца чемпионата РПЛ судьба чемпионства уже решена, — цитирует Малафеева Metaratings.ru. - «Зенит» способен на своём опыте и высоком классе спокойно доигрывать этот сезон и становиться чемпионом России в четвертый раз кряду.

Почему под конец чемпионата конкуренты не могут составить конкуренцию «Зениту»? Для начала я не вижу здесь никакой системности по борьбе за чемпионство именно в конце чемпионата. На всей дистанции турнира так или иначе шла борьба за первое место, но петербуржцы предоставляли достаточное количество шансов «Динамо» догнать себя и навязать борьбу за чемпионство, но московский клуб не пользовался этим шансом. Причина? В первую очередь бросается в глаза уверенная игра против прямых конкурентов. «Зенит» уверенно обыгрывал «Спартак» и ЦСКА, «Динамо» же теряло очки в важных играх против тех же соперников. Возможно, дело в психологии".

«Зенит» за четыре тура до конца чемпионата располагается на первой строчке чемпионата России, опережая «Динамо» на шесть очков.