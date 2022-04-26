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Малафеев: «За четыре тура до конца РПЛ судьба чемпионства уже решена»

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему «Динамо» не воспользовалось большим количеством шансов, чтобы догнать команду из Санкт-Петербурга.

«Думаю, что за четыре тура до конца чемпионата РПЛ судьба чемпионства уже решена, — цитирует Малафеева Metaratings.ru. - «Зенит» способен на своём опыте и высоком классе спокойно доигрывать этот сезон и становиться чемпионом России в четвертый раз кряду.

Почему под конец чемпионата конкуренты не могут составить конкуренцию «Зениту»? Для начала я не вижу здесь никакой системности по борьбе за чемпионство именно в конце чемпионата. На всей дистанции турнира так или иначе шла борьба за первое место, но петербуржцы предоставляли достаточное количество шансов «Динамо» догнать себя и навязать борьбу за чемпионство, но московский клуб не пользовался этим шансом. Причина? В первую очередь бросается в глаза уверенная игра против прямых конкурентов. «Зенит» уверенно обыгрывал «Спартак» и ЦСКА, «Динамо» же теряло очки в важных играх против тех же соперников. Возможно, дело в психологии".

«Зенит» за четыре тура до конца чемпионата располагается на первой строчке чемпионата России, опережая «Динамо» на шесть очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-za-chetyre-tura-do-kontsa-rpl-sudba-chempionstva-uzhe-reshena-1253816/
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
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 - : -
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