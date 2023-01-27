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Кавазашвили: «Если будем больше молодых ребят ставить в состав, то вернем сильную сборную, которая была в СССР»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о голе нападающего московского клуба Павла Мелешина в товарищеском матче против болгарского «Ботева» (1:0).

«Не пора ли Мелешина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров. Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернем ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР», — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили.

В текущем сезоне 18-летний Мелешин провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-esli-my-budem-chashe-stavit-v-sostav-molodykh-futbolistov-to-vernyom-silnuyu-sbornuyu-kak-v-sssr-223226/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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