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Сегодня, 18:37

Защитник БАТЭ близок к переходу в «Химки». Его дисквалифицировали за договорные матчи

Иван Шитик
Корреспондент
Захар Волков.
Фото ФК БАТЭ.

Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переходу в «Химки», утверждает «Чемпионат».

В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Белоруссии на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на два года.

24-летний Волков 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Белоруссии, отыграв все 90 минут в товарищеском матче против Уэльса (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.

Источник: https://www.championat.com/
ФК БАТЭ
ФК Химки
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