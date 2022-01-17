Защитник БАТЭ близок к переходу в «Химки». Его дисквалифицировали за договорные матчи
Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переходу в «Химки», утверждает «Чемпионат».
В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Белоруссии на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на два года.
24-летний Волков 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Белоруссии, отыграв все 90 минут в товарищеском матче против Уэльса (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.
Источник: https://www.championat.com/
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|36
|
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|10
|1
|7
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|31
|
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|18
|9
|3
|6
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|
5
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|18
|8
|5
|5
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|
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|
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|18
|5
|4
|9
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|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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Спартак
|16
|1
|7
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