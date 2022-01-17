Защитник БАТЭ близок к переходу в «Химки». Его дисквалифицировали за договорные матчи

Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переходу в «Химки», утверждает «Чемпионат».

В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Белоруссии на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на два года.

24-летний Волков 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Белоруссии, отыграв все 90 минут в товарищеском матче против Уэльса (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.