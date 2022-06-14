Ещенко отреагировал на слова Каттани об уходе тренера из «Спартака»

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление спортивного директора красно-белых Луки Каттани о том, что российский специалист покинет клуб.

«Заявление Каттани о том, что я покидаю я «Спартак»? Я сначала с ним поговорю, а потом уже все скажу», — сказал Ещенко «СЭ».

Ранее Каттани сообщил на пресс-конференции об уходе Ещенко из команды.

Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака» с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста. 38-летний россиянин выступал за красно-белых с июля 2016 года по январь нынешнего года.