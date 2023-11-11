Кассьерра — об общении с Кордобой: «Не то чтобы мы на связи, но номера друг друга у нас есть»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, о чем общался с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой после матча 15-го тура РПЛ, который завершился ничьей (1:1).

«Немного поговорили с Кордобой. Пожелали друг другу удачи. Есть ли в меня его телефон? Да, мы вместе вызвались в сборную. Не то чтобы мы на связи, но номера друг друга у нас есть», — сказал Кассьерра.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи»