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Сегодня, 05:21

Каррера: «Работа со Спаллетти поможет Семаку в будущем работать в серии А»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что работа в тренерском штабе Лучано Спаллетти поможет Сергею Семаку с трудоустройством в Италии.

«Работа со Спаллетти может стать для Семака дополнительным элементом, который поможет в будущем работать в серии А», — цитирует Sport24 Карреру.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. При нем сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612695-karrera-sotrudnichestvo-so-spalletti-pomozhet-semaku-v-budushchem-rabotat-v-serii-a
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
Массимо Каррера
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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