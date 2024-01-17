Каррера: «Работа со Спаллетти поможет Семаку в будущем работать в серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что работа в тренерском штабе Лучано Спаллетти поможет Сергею Семаку с трудоустройством в Италии.

«Работа со Спаллетти может стать для Семака дополнительным элементом, который поможет в будущем работать в серии А», — цитирует Sport24 Карреру.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. При нем сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России.