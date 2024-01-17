Герасимов: «Мне не очень понятен трансфер Ахметова»

Бывший форвард «Зенита» Юрий Герасимов прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Честно говоря, мне не очень понятен трансфер Ахметова. Если сравнивать его и бразильцев... Даже в «Краснодаре» Ахметов толком не играл. Хотя игрок хороший по нашим меркам. Просто, когда его взял «Зенит», я очень удивился. Не часто такое бывает, что футболист идет в команду, которая борется за чемпионство, из команды, которая тоже борется за чемпионство и даже опережает конкурента в турнирной таблице. Смысл в этом какой?

Мы всего не знаем. Просто так футболист не уйдет из клуба, значит, его что-то не устраивало. Но, если Ахметов переходит в команду, где десять бразильцев, на что он рассчитывает? На замену выходить? Я не думаю, что он составит конкуренцию легионерам «Зенита». Да и наши игроки есть сильные в команде. Им не всегда находится место на поле», – цитирует «РБ Спорт» Герасимова.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.