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Герасимов: «Мне не очень понятен трансфер Ахметова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард «Зенита» Юрий Герасимов прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Честно говоря, мне не очень понятен трансфер Ахметова. Если сравнивать его и бразильцев... Даже в «Краснодаре» Ахметов толком не играл. Хотя игрок хороший по нашим меркам. Просто, когда его взял «Зенит», я очень удивился. Не часто такое бывает, что футболист идет в команду, которая борется за чемпионство, из команды, которая тоже борется за чемпионство и даже опережает конкурента в турнирной таблице. Смысл в этом какой?

Мы всего не знаем. Просто так футболист не уйдет из клуба, значит, его что-то не устраивало. Но, если Ахметов переходит в команду, где десять бразильцев, на что он рассчитывает? На замену выходить? Я не думаю, что он составит конкуренцию легионерам «Зенита». Да и наши игроки есть сильные в команде. Им не всегда находится место на поле», – цитирует «РБ Спорт» Герасимова.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gerasimov-ahmetov-vryad-li-sostavit-konkurentsiyu-brazil-tsam-zenita/
Ильзат Ахметов
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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