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Каррера — о медали «Спартака» за чемпионство: «Никогда не продам ее ни за какие деньги»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, что бы он выбрал: возглавить красно-белых или нынешний «Ювентус».

«На сегодняшний день я бы выбрал «Ювентус», потому что являюсь болельщиком этой команды с детства, я там играл, тренировал, это моя ДНК. Это был бы новый вызов для меня! К «Спартаку» и болельщикам я испытываю искренние, самые сильные эмоции», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Также он рассказал, что для него значит медаль «Спартака» за победу в чемпионате России.

«Я никогда не продам ее ни за какие деньги — это часть истории моей жизни!» — добавил специалист.

Карерра возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 итальянский специалист привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-ni-za-kakie-den-gi-ne-prodam-medal-spartaka-za-chempionstvo/
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Массимо Каррера
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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П
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И К Ж
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