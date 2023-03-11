Каррера — о медали «Спартака» за чемпионство: «Никогда не продам ее ни за какие деньги»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, что бы он выбрал: возглавить красно-белых или нынешний «Ювентус».

«На сегодняшний день я бы выбрал «Ювентус», потому что являюсь болельщиком этой команды с детства, я там играл, тренировал, это моя ДНК. Это был бы новый вызов для меня! К «Спартаку» и болельщикам я испытываю искренние, самые сильные эмоции», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Также он рассказал, что для него значит медаль «Спартака» за победу в чемпионате России.

«Я никогда не продам ее ни за какие деньги — это часть истории моей жизни!» — добавил специалист.

Карерра возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 итальянский специалист привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.