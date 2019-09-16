Каррера ответил критикам, которые не считают его хорошим тренером из-за отсутствия работы после «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» прокомментировал мнение, что незанятость после увольнения из московского клуба говорит об его уровне. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок.

— В России люди, которые не очень хорошо относятся к Массимо, говорят: «Почему вы его хвалите? Он ведь до сих пор без клуба, может, он не такой и хороший тренер?» Что можете ответить им?

— Думаю, меня любят потому, что я взял чемпионство со «Спартаком» впервые за 16 лет, потому, что мы выиграли Суперкубок, который команда до этого не выигрывала никогда. Естественно, я не могу быть всеми любим, но это может случиться с каждым в футбольном мире.

— Тренер должен работать. Чем больше пауза, тем хуже. Есть ли у вас зуд по работе? Желание просто принять предложение, а не тщательно его рассматривать?

— Я бы с радостью приступил к работе, но для этого нужна команда, которая захочет увидеть меня тренером.

— А если вернуться к работе ассистентом? Вас ведь связывают с Антонио Конте. Вы ведь знакомы, общаетесь. Допускаете для себя вариант с работой в качестве ассистента, или же, попробовав роль главного, не хочется делать шаг назад?

— Я не отказываюсь от такого варианта и никогда этого не делал. Мы с Антонио пересекались в отпуске, он на тот момент уже возглавил «Интер». Мы поговорили о футболе, но не вели речь о возможной совместной деятельности. Безусловно, если бы он спросил, я бы подумал. Мне было бы приятно поработать с Антонио, я считаю его одним из лучших тренеров мира. (Сергей Егоров)

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