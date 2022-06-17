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17 июня, 23:38

Карраскаль: «Я познакомился с новым тренерским штабом. Настрой самый боевой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прибыл в Новогорск и уже приступил к тренировкам с основным составом.

«Очень рад вернуться в команду после отпуска. Я познакомился с новым тренерским штабом, пообщался с ребятами и немедленно приступил к работе. Сборы — очень важная часть подготовки к сезону, где каждый из нас выложится по максимуму. Настрой самый боевой, день ото дня мы должны прибавлять, чтобы подойти к старту чемпионата в полной готовности», — цитирует игрока сайт ЦСКА.

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды. Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта».

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/jorge-carrascal-prisoedinilsya-k-komande/
Хорхе Карраскаль
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
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Матео Кассьерра

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П
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