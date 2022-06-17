Карраскаль: «Я познакомился с новым тренерским штабом. Настрой самый боевой»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прибыл в Новогорск и уже приступил к тренировкам с основным составом.

«Очень рад вернуться в команду после отпуска. Я познакомился с новым тренерским штабом, пообщался с ребятами и немедленно приступил к работе. Сборы — очень важная часть подготовки к сезону, где каждый из нас выложится по максимуму. Настрой самый боевой, день ото дня мы должны прибавлять, чтобы подойти к старту чемпионата в полной готовности», — цитирует игрока сайт ЦСКА.

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды. Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта».