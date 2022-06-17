«Спартак» показал новый тренерский штаб

«Спартак» представил помощников нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Помогать 33-летнему испанцу будут босниец Владимир Слишкович (ассистент главного тренера), а также два соотечественника Карлос Мария Валье Морено (ассистент главного тренера) и Фернандо Перес Лопес (тренер по физподготовке).

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

«Спартак» занял 10-е место в прошедшем розыгрыше Тинькофф РПЛ, набрав 38 очков в 30 турах.