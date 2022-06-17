Флаг «Спартака» подняли на самую высокую точку мира

Болельщик «Спартака» и профессиональный альпинист Дмитрий Ермаков и его друг Борис Маневич подняли флаг московского клуба на самую высокую гору мира — Эверест, информирует пресс-служба команды.

В мае ему 2022 года альпинисты смогли достигнуть высочайшей точки мира и поднять флаг «Спартака» на пик Эвереста, а на днях Ермаков и Маневич передали флаг спартаковскому музею.

«Спартак» занял 10-е место в прошедшем розыгрыше Тинькофф РПЛ, набрав 38 очков в 30 турах. Красно-белые завоевали БЕТСИТИ Кубок России, в финале турнира они обыграли «Динамо» (2:1).