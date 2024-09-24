Источник: Пьянич подпишет 2-летний контракт с ЦСКА, медосмотр — 25 сентября

ЦСКА договорился о подписании контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Хавбек подпишет соглашение по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год плюс бонусы. Продление контракта возможно по желанию клуба, активация предусмотрена до мая 2025-го.

34-летний босниец за карьеру играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне он выступал за эмиратский клуб «Аль-Шарджа», за который провел 61 матч, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач.