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Сегодня, 19:23

Артур Гомес сообщил, что его агентом является отец Неймара

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в комментарии «СЭ» сообщил, что его агентом является отец бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара.

«Да, мой агент — отец Неймара. Каково это? Все нормально», — сказал Артур «СЭ».

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.

ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
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