Артур Гомес сообщил, что его агентом является отец Неймара
Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в комментарии «СЭ» сообщил, что его агентом является отец бразильского футболиста «Аль-Хиляля» Неймара.
«Да, мой агент — отец Неймара. Каково это? Все нормально», — сказал Артур «СЭ».
Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.
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|0
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|
3
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|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
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|9
|4
|2
|3
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|3
|3
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|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
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|2
|4
|3
|4-7
|10
|
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|3
|1
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|
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|2
|5
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|
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|2
|1
|6
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|7
|
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|9
|1
|4
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|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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