Карпин заявил, что «Ростову» надо реально оценивать свои возможности

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил итоги сезона для своей команды.

«Случилось неожиданное продолжение прошлогоднего чуда, до определенного момента. При наших проблемах говорить о том, что четвертое место для «Ростова» нормально и что такой результат должен быть стабильным, может только сумасшедший. Нам надо реально оценивать свои возможности. В следующем сезоне в пятерке наверняка будут те команды, которые обязаны там находиться по составу и бюджету. Говорю в первую очередь про «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». По разным причинам в этом сезоне их не было в топ-5, они не показали своего максимума. Но так не будет каждый год», — приводит слова Карпина Sport24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.