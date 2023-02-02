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Карпин — о работе с Эмери: «Когда меня обвиняют в сливе Унаи, спрашиваю — как? Где конкретика?»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Карпин и Унаи Эмери.
Фото Антон Сергиенко, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в «Спартаке» в роли гендиректора с будущим многократным победителем Лиги Европы Унаи Эмери.

«Эмери, в отличие от Микаэля Лаудрупа, полностью отдавался работе, — сказал Карпин. — А у датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем. Журналист готовится к интервью? Готовится. Тренер должен готовиться к тренировке? Должен! Лаудруп же выходит и говорит:

— Ну что, сегодня разомнемся, в «квадрат» поиграем и в футбольчик...

Это разве подготовка?

Книгу Эмери не читал. А что он сказал?

Я зачитываю Карпину строки из книги Эмери:

«Ситуация с Карпиным, который, оставшись в клубе на другой должности, хотел тренировать, также не способствовала установлению хороших отношений. Мы общались холодно и сдержанно. Попов был рядом, но только до того момента, пока не возникли трудности. Так мои надежды рухнули, команда перестала быть со мной. Это правда, что у меня не было контакта со СМИ. При этом журналисты получали информацию из клуба. В результате те, кто меня не поддерживал и не хотел, чтобы я продолжал работать в клубе, плохо говорили обо мне в СМИ, и я даже не мог защитить себя. Я остался один. До самого конца меня поддерживал только президент клуба».

Так... А есть какая-то конкретика, а не общие фразы? В том, что вы зачитали, никакой конкретики, ни одного примера. В чем выражалось, например, «холодное общение»? По поводу прессы — это надо пресс-атташе спрашивать. Генеральный директор еще должен интервью главного тренера согласовывать?

Унаи Эмери. Фото Антон Сергиенко, "СЭ"
Унаи Эмери.
Антон Сергиенко, Фото «СЭ»

Право все это говорить Унаи, наверное, имел, но никакой почвы под этим нет и быть не могло. Все, что было, — один разговор после какого-то проигранного матча. Кто-то из тренерского штаба сказал, что на базу в Тарасовке не завезли свежий хлеб.

— Вы совсем обалдели? — говорю. — Проиграли из-за несвежего хлеба?!

Вот и весь разговор, на основании которого он делает выводы о моей враждебности. Больше не было ни-че-го.

У меня другой вопрос. Почему Эмери, работая за пределами Испании, ничего не выиграл? Не беру «ПСЖ», внутри страны они и без тренера побеждают. А в «Арсенале» что ему мешало?

Эмери — классный тренер, который может работать только в Испании. Другого, по крайней мере, он не доказал. Его менталитет понятен. На родине, с местными футболистами, у него все хорошо. А за пределами родной страны — плохо. Мог ли он сработать лучше? Мог, если бы понял, что в России не так, как в Испании.

Когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю — как? Где конкретика? Я был в клубе еще до него. Мы не знали, кто будет тренером, но я оставался генеральным директором по-любому. Более того, с Унаи и вел переговоры. И уговорил его приехать в «Спартак».

Сезон начался хорошо — с прохода «Фенербахче» в основную сетку Лиги чемпионов. Что и когда надломилось — не знаю. Меня там не было. Будучи гендиректором, занимался клубом, делал ту работу, которая была ему нужна. Трансферы, организация матчей и так далее.

Что происходило внутри команды — узнайте у Эмери. Вначале у него, получается, была поддержка? А потом ее вдруг не стало? То есть, поначалу футболисты воспринимали его как тренера, а потом нет? Как бы мне удалось на это влиять, если бы игроки относились к нему с уважением?

Пусть хоть один человек объяснит мне, какой у него не было помощи, приведет хоть один четкий пример. Это ровно то же самое, что с Дзюбой. Когда начинаешь говорить — а что конкретно? Ты не играл, у тебя минут не было? Что тебе мешало? Нет ответа. За «тренеришку» в адрес Унаи тогда Артема на ползарплаты оштрафовали. Что еще сделаешь?

А пять дней между словами Федуна, что Эмери отработает контракт до конца после 0:3 от «Барселоны», и его отставкой после 1:5 от «Динамо» — это как раз о том, что в десять утра он говорит «да», а в полдень — «нет».

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — «безразличие». Монолог Валерия Карпина
Валерий Карпин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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