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Карпин вспомнил, как его уволили из «Спартака» весной 2014 года: «Злиться зачем, если понимаешь, как это все работает?»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» вспомнил о том, как Леонид Федун уволил его из «Спартака» весной 2014 года.

«Сезон-2013/14 складывался не идеально, но хорошо, — сказал Карпин. — Зимой я давал интервью и заявил, что «Спартак» станет чемпионом. Потому что действительно в это верил. Наверное, нельзя сказать, что это была команда моей мечты, но она была хороша. Недаром же говорю, что лучший матч при мне был проведен именно в том сезоне, осенью — 3:0 с ЦСКА.

Но в марте все закончилось.

Весну мы действительно начали не лучшим образом — проиграли «Тереку» в гостях и на Кубок «Тосно», сыграли вничью дома с «Анжи». Но вот, допустим, проигрывает «Зенит» в четвертьфинале Кубка «Алании». Сергея Семака из «Зенита» увольняют?

Не согласен с постановкой вопроса, что у нас весной 2014 года что-то сломалось. Что? Мы три матча сыграли. Как можно делать выводы на основании такого отрезка? До конца сезона оставалось восемь-девять игр. С «Анжи», после ничьей с которым меня уволили, мы к перерыву вели 2:0, а второй мяч пропустили в добавленное время. От первого места нас отделяли три очка. Что можно понять за три игры?! Команда вкатывается в сезон. А если бы на последней минуте не пропустили, тогда все было бы великолепно?

Часто пытаюсь сказать, что футбол — он такой. Залетел мяч случайно — и все. С «Анжи» на последней минуте пропустили, потому что сначала Боккетти поскользнулся, потом Таски. Вот и все. Меня взяли и уволили. А не поскользнулся бы даже один из них — не уволили бы. Все проще и порой случайнее, чем люди думают. Взять хотя бы золото 2017-го. Это во многом было стечение обстоятельств. Уволили Дмитрия Аленичева, пришел Массимо Каррера, который никогда в жизни никого не тренировал. А дальше — сложилось.

Валерий Карпин. Фото Антон Сергиенко, "СЭ"
Валерий Карпин.
Антон Сергиенко, Фото «СЭ»

С Федуном у меня никакого прощания не было. Просто позвонили после совета директоров и сказали, что будем расторгать контракт. То, что не дали доработать сезон до конца, удивило. Но не могу сказать — «разозлило». Злиться-то зачем, если понимаешь, как это все работает?

Не согласен с теми, кто сравнивает это с ситуацией 2008 года — очков до лидера было примерно столько же, а я сам в роли гендиректора увольнял Станислава Черчесова. Абсолютно разные ситуации! Тогда, после отправки Титова и Калиниченко в дубль, стадионы жгли. Общаться с фанатами в те времена было сложно. Но нужно. Даже если у тебя выдергивали фразы из контекста, как в известном ролике в YouTube про расизм.

В ту пору выкуривал примерно по пачке сигарет в день. Сейчас примерно так же. Впрочем, у меня и сегодня двойная нагрузка — тогда гендиректор и главный тренер «Спартака», сейчас тренирую «Ростов» и сборную России.

Думаю, что выжал из того «Спартака» максимум. По крайней мере, с тем моим опытом (а точнее — без него), с нашим составом, с уровнем конкуренции, с таким руководством".

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — «безразличие». Монолог Валерия Карпина

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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