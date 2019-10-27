«Вдул так вдул». Карпин сообщил, что снова станет отцом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram сообщил, что у них с супругой будет еще один ребенок. 50-летний российский специалист женился на Дарье летом 2017-го.

«Вдул так вдул, часть вторая. И мы опять счастливы», — написал Карпин.

У Карпина уже есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет). У тренера с третьей супругой Дарьей родилась дочь осенью 2018-го.

В 2018-м Карпин анонсировал беременность фразой «Вдул так вдул». Она стала популярной после комментария одного из пользователей страницы тренера под фото его жены.