Карпин считает, что Кокорин и Мамаев еще могут вернуться на прежний уровень, это зависит от них

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью Марии Командной рассказал, что у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева есть шансы вернуться на прежний уровень. В данный момент оба игрока пребывают в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области.

– Смогут ли они вернуться – все в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом можно все это сбросить. По мне, их наказание – "ту мач" (слишком), – сказал Карпин.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные прибыли в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.