Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона. Рестарт РПЛ намечен на 19 июня.

— Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле, — цитирует Карпина официальный сайт клуба. — Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться. У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно.

— Защитник Деннис Хаджикадунич проходит двухнедельный карантин. Как работает он?

— Тренерский штаб подготовил для Денниса программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе. Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы все время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку.