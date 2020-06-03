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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона РПЛ

17:29
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона. Рестарт РПЛ намечен на 19 июня.

— Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле, — цитирует Карпина официальный сайт клуба. — Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться. У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно.

— Защитник Деннис Хаджикадунич проходит двухнедельный карантин. Как работает он?

— Тренерский штаб подготовил для Денниса программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе. Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы все время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13515

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