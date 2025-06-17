Главный тренер «Динамо» Карпин: «Будем смотреть на Карраскаля, если он вернется»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отметил, что команда нуждается еще в одном нападающем.

— Карраскаль, если вернется, будем на него смотреть. Еще один форвард не помешал бы, — отметил Карпин.

— Тюкавин или Гладышев при прочих равных?

— Они вдвоем будут выходить, если будут в порядке и выиграют конкуренцию. Должны и могут играть вдвоем.

— Как прошло знакомство с командой? Потрогали толстеньких, есть игроки с лишним весом?

— Пока сказать не могу. Вчера взвесились, но идеальный вес не высчитали. Сегодня-завтра-послезавтра состоится. Через пару дней буду знать, у кого точно лишний вес. Общее впечатление очень приятное. Все хотят как-то показать себя, доказать. Посмотрим, сколько это продлится.

— Скопинцев рассказывал, что вы забирали его порции во времена «Ростова». Есть забавные истории с Осипенко, Глебовым?

— Забавных историй нет. Они-то нормальные. Выполняли то, что должны были выполнять. С Глебовым пару раз проводили беседы, бывало. Но забавного там было мало.

— Почему пошли на совмещение?

— «Динамо» повлияло.

Ранее появилась информация, что вингер бело-голубых Хорхе Карраскаль согласовал контракт с «Фламенго».