Карпин объяснил, почему с ЦСКА у «Ростова» не играют Мамаев, Норманн и Байрамян

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— С тактической точки зрения к какому сопернику готовиться сложнее: к «Спартаку» или к ЦСКА?

— Определенные сложности есть при подготовке к любому сопернику. ЦСКА играл в три центральных защитника, в последнее время играет в четыре: 4-2-3-1, 4-4-2 . Могут изменить, с этой точки зрения чуть сложнее, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

— Сегодня нет в составе Мамаева и Козлова, с чем связано?

— С травмами.

— Надолго выпали?

— Будем надеяться, что после паузы на сборные уже восстановятся.

— Что касается Норманна и Байрамяна, какая ситуация?

— То же самое. Думаем, что после паузы на сборные вернутся, посмотрим, как восстановление будет проходить, но надежда такая есть.

— Перед последним матчем с ЦСКА в Москве был знаменитый спор ваш с Шомуродовым и Байрамяном, есть ли сейчас какие-либо актуальные споры в команде?

— С кем?

— С кем-нибудь...

— Если брать ту игру, из той команды, что играла тогда сегодня на поле один Глебов, пока еще спорить не с кем.

— С новичками споров нет?

— Пока новички пусть для начала выйдут на поле и сыграют против этой команды хоть раз, рано говорить о спорах.