Карпин: «Нынешний состав «Динамо» сильнее «Спартака», который я тренировал»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что может обещать дисциплину и порядок в команде.

— Рассчитываете ли вы на Майсторовича?

— Вчера были тренировки. Будем смотреть, как отреагирует на нагрузку. Если здоров, еще как рассчитываем.

— Вы удовлетворены вратарской бригадой?

— Пока да. Еще ничего не пропустили.

— Кто из вернувшихся игроков вам точно не нужен?

— Если бы я точно до сбора понимал, что у кого-то нет никаких шансов, они бы не возвращались.

Нынешний состав «Динамо» сильнее, чем состав «Спартака», который я тренировал. Легионеры? Кого вы сейчас вспомните навскидку? Веллитон, Алекс — все. Нынешние легионеры «Динамо» не слабее, если не сильнее.

Могу обещать дисциплину и порядок в команде. Это точно, — добавил Карпин.