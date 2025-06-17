Карпин: «Не понимаю, от чего футболисты должны отдыхать»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказал недоумение по поводу того, от чего российским футболистам нужно отдыхать.

— Сколько месяцев подряд играет «Реал»? 11 месяцев. Сейчас еще клубный чемпионат мира идет. Знаете, сколько сыграл матчей Вальверде? 65. Это 6000 минут. Футболисты ЦСКА, «Динамо», «Ростова», «Спартака» — 3 тысячи минут. С 8 декабря по 13 января футболисты отдыхали. Такого нет в мире в принципе. Поэтому не понимаю, от чего футболисты должны отдыхать — 30 в чемпионате и около восьми в Кубке России. Плюс у Вальверде и Чавеса перелеты. У Федерико в среднем 91,8 минуты за игру плюс интенсивность, соперничество, конкуренция не такая, как в России. Поэтому в вопросе возвращения Чавеса, Гагнидзе из сборной не понимаю, от чего отдыхать.