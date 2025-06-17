Карпин: «Не понимаю, от чего футболисты должны отдыхать»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказал недоумение по поводу того, от чего российским футболистам нужно отдыхать.
— Сколько месяцев подряд играет «Реал»? 11 месяцев. Сейчас еще клубный чемпионат мира идет. Знаете, сколько сыграл матчей Вальверде? 65. Это 6000 минут. Футболисты ЦСКА, «Динамо», «Ростова», «Спартака» — 3 тысячи минут. С 8 декабря по 13 января футболисты отдыхали. Такого нет в мире в принципе. Поэтому не понимаю, от чего футболисты должны отдыхать — 30 в чемпионате и около восьми в Кубке России. Плюс у Вальверде и Чавеса перелеты. У Федерико в среднем 91,8 минуты за игру плюс интенсивность, соперничество, конкуренция не такая, как в России. Поэтому в вопросе возвращения Чавеса, Гагнидзе из сборной не понимаю, от чего отдыхать.
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|И
|В
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -