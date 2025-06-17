Защитник «Оренбурга» Сидоров перейдет в «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», защитник «Оренбурга» Максим Сидоров в ближайшее время перейдет в «Ахмат».

В прошлом сезоне 27-летний Сидоров провел за «Оренбург» 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.