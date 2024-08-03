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Сегодня, 17:44

Владелец «Акрона» рассказал, может ли быть увеличен бюджет клуба в случае плохих результатов

Константин Белов
Корреспондент
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Владелец «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета клуба.

— Если у клуба будут плохие результаты, будет ли увеличен бюджет?

— У нас есть фиксированный бюджет, есть и резерв, плюс деньги на зимнее трансферное окно. Этим летом у нас будет, наверное, еще одно-два усиления, — сказал Морозов.

«Акрон» набрал 3 очка после после трех туров. 10 августа команда встретится с «Оренбургом».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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