Владелец «Акрона» рассказал, может ли быть увеличен бюджет клуба в случае плохих результатов

Владелец «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос о возможном увеличении бюджета клуба.

— Если у клуба будут плохие результаты, будет ли увеличен бюджет?

— У нас есть фиксированный бюджет, есть и резерв, плюс деньги на зимнее трансферное окно. Этим летом у нас будет, наверное, еще одно-два усиления, — сказал Морозов.

«Акрон» набрал 3 очка после после трех туров. 10 августа команда встретится с «Оренбургом».