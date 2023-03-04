Карпин о поражении «Ростова» от «Локомотива»: «После 25-й минуты наша защита перестала делать то, что должна»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ.

«Можно ли назвать сегодняшнюю игру матчем нереализованных возможностей? Можно и так сказать. Еще и ключевые моменты были прямо перед голами «Локомотива». Все говорят: «Не забиваешь ты — забивают тебе», так и есть. Как раз после наших моментов пришли голы в наши ворота.

Защита сто процентов не доработала. Если в первые 20-25 минут первого тайма все было окей, то потом наши игроки перестали делать то, что должны были», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карпин.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. В следующем туре команда сыграет против «Пари НН», матч состоится 12 марта.