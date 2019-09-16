Карпин признался, что ему не понравилась игра «Ростова» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Ахматом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

— Настроение? Месяц август уже прошел, его надо забыть, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Игра, мягко говоря, не понравилась. Летний отрезок? Если бы не игра с «Уфой», то месяц был бы идеальным. Сегодня все игроки пытались и старались, но мало что получалось. Три очка? Признак того, что есть игроки, обладая некоторым классом решают моменты.

В Ростове все по-другому, абсолютно комфортно в городе, клубе...На основе тех футболистов, которые оказались у нас к концу прошлого сезона, стали наигрывать схему 4-3-3, чтобы уместить всех игроков. Попов умеет удивить, проводит огромный объем работы. Ивелин пока только удивляет. Карпин реанимировал карьеру Еременко? Если бы не я, был бы другой.

Перспективы «Ростова»? В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на турнирную таблицу и количество очков.

«Ростов» с 20 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 12-я строчка и 8 баллов.

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