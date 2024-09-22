Карпин предъявил претензии судье после матча «Ростова» с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был в ярости на судей после матча 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась нулевой ничьей. По окончании игры Карпин подошел к главному арбитру Сергею Карасеву и начал общаться с ним на повышенных тонах.

Ростовчане с 12 очками располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Карпина 28 сентября сыграет против «Акрона».