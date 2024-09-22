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Судейство

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Алаев — о судействе: «Не все клубы РПЛ получили от Мажича ответы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президента РПЛ Александр Алаев поделился мнением о встрече главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича с руководителями клубов.

«Судейство? Не общался с Мажичем. То, что встреча состоялась — хорошо. Диалог лучше, чем его отсутствие. Не сказал бы, что все клубы удовлетворены общением. Немного спонтанно, не все получили ответы. Когда люди хотят встречаться и общаться, это двусторонняя дорога. Когда встречу определила повестка, сложилось, что встречу Мажича попросили. Но главное — она состоялась. Ситуация, когда клубы за все платят, а один человек решает, не очень хорошая, — сказал Алаев.

При этом, по мнению главы РПЛ, встреча Мажича с представителями РПЛ напрашивалась еще год назад.

«Глава судейства не общается с главой лиги? Не хочу создавать напряжение. Если я буду выносить это в паблик...не хочу. Правильно было бы еще год назад эту встречу провести. Но встреча состоялась. Это хорошо», — добавил Алаев.

Встреча состоялась в Москве 3 сентября.

РПЛ
Александр Алаев
Милорад Мажич
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