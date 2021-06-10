Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сменил имидж

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес опубликовал новое фото в сторис своего Instagram. Он сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет.

Осенью 2020 года Виктор Мозес был взят в аренду у «Челси». В сезоне-2020/21 30-летний полузащитник провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» воспользовался правом выкупа и подписал с Мозесом двухлетний контракт.