Карпин поделился милым фото с двумя младшими дочерьями и напомнил о еще одном женском празднике

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем официальном Instagram опубликовал фотографию со своими младшими дочерьми — 1,5-летней Дарьей и новорожденной Александрой, появившейся на свет 4 апреля этого года.

— 25 апреля день дочерей, только самые маленькие на этом фото, но как же всех не хватает, — подписал фотографию Карпин.

У Карпина также есть еще три старших дочери — 30-летняя Вероника, 24-летняя Мария и 19-летняя Валерия. Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, в том числе и РПЛ, где «Ростов» после 22 туров с 38 очками занимает четвертое место.