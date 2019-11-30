Карпин недоволен результатом игры «Ростова» с «Уралом»
18:45
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). По его словам, игра дончанам удалась, но результат — неудовлетворительный.
— Игрой очень доволен. Недоволен результатом, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Но игрой доволен. Не забили. Доставляли матч куда должны были, моменты создавали. Но не забили.
— Чего не хватило, чтобы забить?
— Ну что за вопросы! Ну как вы думаете, «чего не хватило»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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