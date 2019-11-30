РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Карпин недоволен результатом игры «Ростова» с «Уралом»

18:45

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). По его словам, игра дончанам удалась, но результат — неудовлетворительный.

— Игрой очень доволен. Недоволен результатом, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Но игрой доволен. Не забили. Доставляли матч куда должны были, моменты создавали. Но не забили.

— Чего не хватило, чтобы забить?

— Ну что за вопросы! Ну как вы думаете, «чего не хватило»?

Ростов — Урал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир