Карпин недоволен результатом игры «Ростова» с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). По его словам, игра дончанам удалась, но результат — неудовлетворительный.

— Игрой очень доволен. Недоволен результатом, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Но игрой доволен. Не забили. Доставляли матч куда должны были, моменты создавали. Но не забили.

— Чего не хватило, чтобы забить?

— Ну что за вопросы! Ну как вы думаете, «чего не хватило»?