Карпин назвал фаворитов чемпионата России
6 октября 2019, 23:15
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что однозначными фаворитами чемпионата России являются «Зенит» и «Локомотив».
— Какое итоговое место представляется вам адекватным?
— Если вы скажете, что «Ростову» удастся закончить чемпионат в пятерке, назвал бы это адекватным.
— Какой главный фактор успеха «Ростова»?
— Прежде всего, отношение футболистов к делу. Их профессионализм. Одним словом — именно профессионализм. Начиная с быта и заканчивая тренировочным процессом.
— Для вас однозначный фаворит чемпионата?
— «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» мог бы претендовать, но если не было бы такого количества травм. (Сергей Егоров)
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