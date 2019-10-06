Карпин назвал фаворитов чемпионата России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что однозначными фаворитами чемпионата России являются «Зенит» и «Локомотив».

— Какое итоговое место представляется вам адекватным?

— Если вы скажете, что «Ростову» удастся закончить чемпионат в пятерке, назвал бы это адекватным.

— Какой главный фактор успеха «Ростова»?

— Прежде всего, отношение футболистов к делу. Их профессионализм. Одним словом — именно профессионализм. Начиная с быта и заканчивая тренировочным процессом.

— Для вас однозначный фаворит чемпионата?

— «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» мог бы претендовать, но если не было бы такого количества травм. (Сергей Егоров)

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