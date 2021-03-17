Карпин: «Наш первый гол в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (4:0) откровенно высказался о судействе этой встречи.

Карпин акцентировал внимание на первом забитом голе — в конце первого тайма счет открыл полузащитник ростовчан Гигович.

— После игры мне показали повтор, — цитирует Карпина «РБ Спорт». — Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать.

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский уже заявил, что клуб подаст жалобу в КДК на судейство в матче с «Ростовом».