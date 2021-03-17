Карпин: «Наш первый гол в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать»
21:23
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (4:0) откровенно высказался о судействе этой встречи.
Карпин акцентировал внимание на первом забитом голе — в конце первого тайма счет открыл полузащитник ростовчан Гигович.
— После игры мне показали повтор, — цитирует Карпина «РБ Спорт». — Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать.
Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский уже заявил, что клуб подаст жалобу в КДК на судейство в матче с «Ростовом».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-nash-pervy-j-gol-v-matche-s-rotorom-nel-zya-by-lo-zaschity-vat/
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