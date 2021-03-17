«Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство в матче с «Ростовом»

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский оценил работу судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым после поражения от «Ротора» (0:4) в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться. Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», — сказал Рекечинский Sport24.

В первом тайме встречи в Волгограде команды отыграли 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.