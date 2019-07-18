Карпин из аналитиков на российском ТВ отметил Слуцкого

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу Commandos сказал, что смотрит футбольные матчи без комментаторов. По словам специалиста, ему неинтересно слушать репортажи. Из футбольных аналитиков на телевидении он отметил главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, работавшего во время чемпионата мира-2018.

- Вы футбол много смотрите?

- Да, но без комментариев. Что мне там слушать? Кто кому отдал мяч? Что там слушать еще? Истории, которые комментаторам подготовили редакторы? Мне это неинтересно.

- Российские комментаторы хорошо разбираются в футболе? Кто из них что-то понимает, в тактике, например?

- А зачем футбольному комментатору разбираться в тактике? Ему надо комментировать. Слово "комментатор" - от слова "комментировать". Он не должен анализировать. "Восьмой номер отдал шестому, шестой - десятому, десятый пробил выше ворот".

- На телевидении есть комментаторы и аналитики. Что вы думаете про аналитиков? Нормальные есть, кого даже вам интересно слушать?

- Допустим, Слуцкий участвовал в комментариях, на чемпионате мира, по-моему.