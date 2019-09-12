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Карпин и Самедов встали на защиту школьника с прической Ибрагимовича

14:57
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировали ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича.

— В свободном мире живем, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна, — цитирует официальный сайт телеканала «360» Карпина. —  Уже, слава богу, не в Советском Союзе живем, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему.

— Конечно, несправедливо, — отметил Самедов. — Если человеку нравится Златан Ибрагимович и он хочет ходить с такой прической, почему нет?

Директора школы, который запрещал ученику прическу как у Ибрагимовича, вызвали «на ковер»

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