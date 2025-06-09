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Анчелотти заявил, что будет следить за РПЛ, если Жерсон станет игроком «Зенита»

Руслан Минаев
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с Парагваем в квалификации чемпионата мира-2026 ответил на вопрос о будущем хавбека «Фламенго» Жерсона.

Специалист отметил, что будет следить за игрой полузащитника в случае перехода в «Зенит».

«Да, мы говорили на эту тему с ним. Это его личное решение, которое не повлияет на мой выбор при формировании состава на чемпионат мира. Турниры сейчас очень требовательные. В течение всего года я буду оценивать состояние игроков в разных лигах. Если это будет в России, то я буду следить за ним там. Моя задача следить за игрой каждого футболиста, а их очень много», — цитирует Анчелотти Lance.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать Жерсона после клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

В апреле появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить хавбеку зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. 28-летний хавбек провел 13 матчей за сборную Бразилии и забил 1 гол.

Источник: Lance
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Жерсон
Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
ФК Фламенго
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
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