Анчелотти заявил, что будет следить за РПЛ, если Жерсон станет игроком «Зенита»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с Парагваем в квалификации чемпионата мира-2026 ответил на вопрос о будущем хавбека «Фламенго» Жерсона.

Специалист отметил, что будет следить за игрой полузащитника в случае перехода в «Зенит».

«Да, мы говорили на эту тему с ним. Это его личное решение, которое не повлияет на мой выбор при формировании состава на чемпионат мира. Турниры сейчас очень требовательные. В течение всего года я буду оценивать состояние игроков в разных лигах. Если это будет в России, то я буду следить за ним там. Моя задача следить за игрой каждого футболиста, а их очень много», — цитирует Анчелотти Lance.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать Жерсона после клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

В апреле появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить хавбеку зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. 28-летний хавбек провел 13 матчей за сборную Бразилии и забил 1 гол.